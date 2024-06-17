Ракетная опасность в Курской области продлилась 15 минут
Ракетная опасность, объявленная утром в понедельник в Курской области, продлилась 15 минут, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал Смирнов. За 15 минут до этого он предупредил жителей о необходимости срочно искать укрытие.
16 июня 2024 года в селе Троицкое Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате в жилом доме начался пожар. Местные жители самостоятельно потушили возгорание, повреждения получила крыша дома.
14 июня 2024 года силы противовоздушной обороны сбили в небе над Курской областью пять украинских дронов. Накануне этого в Курской области подверглись обстрелу село Ходейково и деревня Елизаветовка Глушковского района, села Обуховка и Гордеевка Кореневского района, деревня Милаевка и хутор Кучеров Беловского района, село Горналь Суджанского района.
Упал — поднялся.
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