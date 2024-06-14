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Военная операция на Украине ,  
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В двух регионах России объявили ракетную опасность

В Белгороде и Курской области объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал Гладков. Спустя 17 минут режим опасности отменили.

Позже ракетную опасность также объявили в Курской области. Врио главы региона Алексей Смирнов призвал местных жителей зайти в укрытия.

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Политика
Вячеслав Гладков

За прошедшие сутки 13 июня в Курской области подверглись обстрелу село Ходейково и деревня Елизаветовка Глушковского района, села Обуховка и Гордеевка Кореневского района, деревня Милаевка и хутор Кучеров Беловского района, село Горналь Суджанского района. Пострадавших среди местных жителей нет, сообщил Смирнов.

Также украинские дроны атаковали три села в регионе. Например, в Волфино после атаки дрона-камикадзе было повреждено электрическое оборудование, в селе отмечались перебои энергоснабжения. В селе Горналь после сброса взрывного устройства с коптера загорелся нежилой дом.

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Теги
Персоны
Белгород Вячеслав Гладков Курская область ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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