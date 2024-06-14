В Белгороде и Курской области объявили ракетную опасность

В двух регионах России объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал Гладков. Спустя 17 минут режим опасности отменили.

Позже ракетную опасность также объявили в Курской области. Врио главы региона Алексей Смирнов призвал местных жителей зайти в укрытия.

За прошедшие сутки 13 июня в Курской области подверглись обстрелу село Ходейково и деревня Елизаветовка Глушковского района, села Обуховка и Гордеевка Кореневского района, деревня Милаевка и хутор Кучеров Беловского района, село Горналь Суджанского района. Пострадавших среди местных жителей нет, сообщил Смирнов.

Также украинские дроны атаковали три села в регионе. Например, в Волфино после атаки дрона-камикадзе было повреждено электрическое оборудование, в селе отмечались перебои энергоснабжения. В селе Горналь после сброса взрывного устройства с коптера загорелся нежилой дом.