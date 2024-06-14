Врио губернатора Смирнов сообщил о пяти сбитых в Курской области дронах

В Курской области сбили пять украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили в небе над Курской областью пять украинских дронов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

«Бойцы ПВО сбили уже пять украинских БПЛА самолетного типа в курском небе», — написал Смирнов.

Примерно за 40 минут до этого он сообщил, что в регионе объявлен режим опасности атаки беспилотников. Спустя 20 минут он рассказал, что в небе над Курском работает ПВО.

До этого, около часа ночи в регионе объявили ракетную опасность.

Вечером 9 июня и в ночь на 10 июня украинские военные попытались атаковать дронами приграничные районы Курской области. Для этого были использованы дроны-камикадзе, квадропоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер.

По словам Смирнова, российские военные тогда ликвидировали и обезвредили восемь украинских дронов. Пострадавших не было. Однако в городе Судже и поселке Коренево были повреждены два административных здания.