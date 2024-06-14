В курской Судже в результате обстрела погиб человек

Фото: gubernator_46 / Telegram

Один человек погиб в результате обстрела города Суджи днем 14 июня, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«К сожалению, подомовой обход в Судже выявил погибшего в результате обстрела. Соболезную его родным и близким», — написал врио главы региона.

Город попал под удар днем 14 июня, параллельно обстрелу подверглись села Гончаровка и Заолешенка. Всего, по словам Смирнова, в них приземлились десять снарядов.

Два человека получили ранения при обстреле, их госпитализировали. В Судже при прямом попадании был разрушен жилой дом. Также была повреждена летняя кухня, на месте начался пожар.

Суджа находится в 12 км от границы с Сумской областью Украины. Села Гончаровка и Заолешенка примыкают к городу.

Приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины после начала военной операции. 14 июня после обстрела в городе Шебекино Белгородской области обрушился подъезд пятиэтажки. По информации МЧС, пострадали пять человек.