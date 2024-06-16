В селе в Курской области дрон сбросил взрывчатку на жилой дом
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и обезвредили 11 украинских дронов в течение дня в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.
В селе Троицкое беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате в жилом доме начался пожар. Местные жители самостоятельно потушили возгорание, повреждения получила крыша дома.
Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе также были зафиксированы вблизи пункта пропуска «Крупец» Рыльского района и в селе Сергеевка Глушковского района.
Кроме того, под обстрелы попали поселки Тёткино и Новый путь, село Горналь и хутор Олешня.
По словам Смирнова, никто не пострадал.
14 июня ВСУ обстреляли город Суджа и села Гончаровка и Заолешенка Курской области. Смирнов сообщал, что всего в них приземлились десять снарядов.
В результате в Судже погиб один человек. Еще два человека получили ранения.