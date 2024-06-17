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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Челябинске отправил в колонию троих за диверсию на железной дороге

Троих челябинцев приговорили к 11 годам за попытку диверсии на железной дороге
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Челябинский областной суд приговорил троих местных жителей к срокам от 11 до 11,5 года лишения свободы в колонии по делу о диверсии на Южно-Уральской железной дороге в мае 2023 года. Об этом сообщил портал 74.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Жителей Магнитогорска Алексея Удалых и Никиту Сычева приговорили к 11 годам лишения свободы, Дмитрия Масгутова — к 11,5 года. Первые три года из назначенного срока они проведут в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима. Также суд обязал их выплатить ОАО «РЖД» сумму ущерба — 163,6 тыс. руб.

7 мая 2023 года мужчины, по версии следствия, подожгли релейный и батарейный шкафы на перегоне Супряк — Цемзавод Южно-Уральской железной дороги. Однако диверсию, которая, по мнению следователей, проходила под руководством украинских спецслужб, вовремя остановили, и она не повлияла на движение поездов.

В Орле задержали подозреваемого в диверсиях на транспорте
Политика
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

На следующий день подозреваемых задержали и предъявили обвинение по статье 281 УК РФ (диверсия), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Самому старшему из троих подсудимых 22 года, остальным по 19 лет.

В мае 2024 года в Челябинске в суд передали уголовное дело 17-летнего подростка, который собирался поджечь релейные шкафы на железной дороге. Было опубликовано видео, в котором задержанный рассказал, как готовился к диверсии.

В январе 2024 года ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области, а также к поджогам на объектах связи и ж/д инфраструктуры в Дагестане. По данным ведомства, он действовал по заданию Киева.

В январе 2023 года сотрудники ФСБ задержали трех жителей Челябинской области, которые пытались вывести из строя подстанцию на Южно-Уральской железной дороге. В отношении троих задержанных возбуждено дело о покушении на диверсию, челябинский суд отправил их под арест.

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Теги
диверсии железные дороги суд приговор Челябинская область

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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