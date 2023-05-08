ФСБ задержала пытавшихся устроить диверсию в Челябинской области

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Челябинской области задержали трех человек, пытавшихся совершить диверсию на перегоне железной дороги в ночь на 7 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, передает ТАСС.

Ранее в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги агентству рассказали, что в ночь на 7 мая на перегоне Супряк — Цемзавод было зафиксировано возгорание релейного и батарейного шкафов.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что задержание прошло в Магнитогорске, а «диверсию планировалось устроить на участке Южно-Уральской железной дороги в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение». В пресс-службе челябинского управления ФСБ агентству сообщили, что в суд направлено ходатайство об аресте.

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