 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии в Челябинской области

ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на челябинском военном объекте
Сюжет
Военная операция на Украине
ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области, а также к поджогам на объектах связи и ж/д инфраструктуры в Дагестане. По данным ведомства, он действовал по заданию Киева
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ведомства, передает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России на территории Челябинской области. Диверсант был завербован посредством соцсетей в интернете», — говорится в сообщении.

Также была установлена причастность задержанного к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане. У него «изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами», добавили в ЦОС. Задержанный, а также собранные материалы переданы в Следственный комитет.

МВД сообщило о задержании работавших на СБУ подростков-диверсантов
Политика

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ФСБ задержание диверсия Челябинская область
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
В Белгороде объявили об угрозе ракетной опасности Политика, 22:08
Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Черным морем Политика, 22:06
В Белом доме допустили шатдаун в конце января Экономика, 21:59
Журналист узнал о нежелании Овечкина играть в Матче звезд НХЛ Спорт, 21:52
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии в Челябинской области Политика, 21:51
В Подольске начали подачу тепла в квартиры после аварии Общество, 21:44
В Театре Луны в центре Москвы во время спектакля прорвало трубу Общество, 21:37
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Экс-футболист «Спартака» передумал возобновлять карьеру в 39 лет Спорт, 21:25
Госдеп США объявил награду $10 млн за информацию о финансировании ХАМАС Политика, 20:59
Три поезда «по техническим причинам» задержались в Ярославской области Общество, 20:51
Протоиерея Уминского запретили в служении на фоне антивоенных заявлений Политика, 20:35
«Спать пришлось в шапках». Жители Подольска — об отключении тепла Политика, 20:29
На северо-востоке Москвы восстановили электроснабжение после аварии Город, 20:24
«Калгари» впервые вызвал в основу в НХЛ российского защитника Кузнецова Спорт, 20:20