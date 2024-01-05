ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии в Челябинской области

ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области, а также к поджогам на объектах связи и ж/д инфраструктуры в Дагестане. По данным ведомства, он действовал по заданию Киева

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ведомства, передает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России на территории Челябинской области. Диверсант был завербован посредством соцсетей в интернете», — говорится в сообщении.

Также была установлена причастность задержанного к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане. У него «изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами», добавили в ЦОС. Задержанный, а также собранные материалы переданы в Следственный комитет.

Материал дополняется.