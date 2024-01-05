ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии в Челябинской области
ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ведомства, передает ТАСС.
«Федеральной службой безопасности задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России на территории Челябинской области. Диверсант был завербован посредством соцсетей в интернете», — говорится в сообщении.
Также была установлена причастность задержанного к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане. У него «изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами», добавили в ЦОС. Задержанный, а также собранные материалы переданы в Следственный комитет.
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