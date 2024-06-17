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Политика ,  
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Столтенберг сравнил мир с ядерным оружием у России и без такого у НАТО

Столтенберг: мир с ядерным оружием у России и без него у НАТО опасен
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Странам, входящим в Североатлантический альянс, следует иметь ядерное оружие в своем арсенале, чтобы мир был безопаснее, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Telegraph.

«Мир, в котором у России, Китая и Северной Кореи есть ядерное оружие, а у НАТО его нет, является более опасным миром», — отметил Столтенберг. Он добавил, что цель альянса — мир без ядерного оружия вообще, но пока оно существует, военный блок останется ядерным.

По словам Столтенберга, альянс должен послать прямой сигнал своим противникам путем демонстрации ядерного арсенала. Он уточнил, что по изъятию ракет со складов и переводу их в режим ожидания уже велись переговоры, однако сейчас страны консультируются по поводу приведения ядерных боеголовок в состояние готовности.

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17 июня был обнародован доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI) о ядерном оружии в мире. Из него следует, что за последний год все девять ядерных держав — пять официальных (Британия, Китай, Россия, США, Франция) и четыре неофициальные (Израиль, Индия, Северная Корея, Пакистан) — развернули новые ядерные вооружения.

Общемировой запас составила 12 121 ядерная боеголовка, из них в январе 2024 года 9585 находились в резервах. На США и Россию приходится около 90% всего ядерного оружия на планете. За год Китай значительно нарастил свой арсенал — с 410 боеголовок в 2023 году до 500 в 2024 году.

Президент России Владимир Путин в разговоре о ядерном оружии России заявил, что ситуацию на Украине не следует доводить даже до угрозы использования арсенала, условия его применения описаны в российской ядерной доктрине.

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Теги
Йенс Столтенберг НАТО ядерное оружие Россия Китай

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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