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Политика ,  
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В НАТО заявили об обсуждении приведения ядерного оружия к боеготовности

Генсек НАТО заявил об обсуждении приведения ядерного оружия к боеготовности
Столтенберг заявил, что НАТО должен продемонстрировать свой ядерный арсенал ввиду роста угроз со стороны противников — России и Китая. Последний, по его словам, хочет увеличить число ядерных боеголовок к 2030 году с 500 до тысячи
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

В Североатлантическом альянсе обсуждают вопрос о том, чтобы привести ядерные ракеты в состояние боевой готовности в рамках ядерного сдерживания из-за растущих угроз со стороны России и Китая, заявил в интервью газете Telegraph генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в состоянии боеготовности и какие должны храниться, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», — сказал он.

По его словам, альянс должен послать прямой сигнал своим противникам путем демонстрации ядерного арсенала. Столтенберг пояснил, что велись переговоры по изъятию ракет со складов и переводу их в режим ожидания.

«Целью НАТО, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока ядерное оружие существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, потому что мир, в котором у России, Китая и Северной Кореи есть ядерное оружие, а у НАТО его нет, является более опасным миром», — заявил генсек.

В частности, он обвинил КНР в наращивании своего ядерного потенциала. По его словам, Пекин намерен увеличить его до 1 тыс. боеголовок уже к 2030 году.

SIPRI оценил, насколько в мире стало больше ядерного оружия
Политика
Фото:Минобороны России

17 июня был обнародован доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI) о ядерном оружии в мире. Из него следует, что за последний год все девять ядерных держав — пять официальных (Британия, Китай, Россия, США, Франция) и четыре неофициальные (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан) — развернули новые ядерные вооружения. Общемировой запас — 12121 ядерная боеголовка, из них в январе 2024 года 9585 находились в резервах.

На Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире. Значительнее, по оценке SIPRI, нарастил свои ядерные силы Китай — с 410 боеголовок в 2023 году до 500 в 2024-м.

Как отмечал президент Владимир Путин, Россию постоянно пытаются обвинить в том, что она машет «ядерной дубинкой». Он говорил, что ситуацию на Украине не нужно доводить не то что до использования ядерного оружия, а до угрозы его применения. Глава государства также напомнил о ядерной доктрине России, согласно которой в случае действий, угрожающих суверенитету страны, она считает возможным использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, в том числе и ядерные, для ответа.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ядерное оружие Йенс Столтенберг НАТО

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