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Военная операция на Украине ,  
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США и НАТО отвергли план Путина по урегулированию на Украине

Глава Пентагона и генсек НАТО отвергли план Путина по урегулированию на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин не вправе ставить Украине условия, считает глава Пентагона. Генсек НАТО не увидел в предложении президента России мирной инициативы. Путин назвал несколько условий для завершения боев на Украине
Ллойд Остин и&nbsp;Йенс Столтенберг
Ллойд Остин и Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Президент России Владимир Путин не вправе ставить Украине условия о мире, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран НАТО.

«Он [Путин] мог бы закончить ее [военную операцию на Украине] сегодня, если бы захотел это сделать», — приводит его слова AP.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что не считает условия Путина мирными. «Это предложение будет означать, что Россия сможет достичь своих военных целей, поскольку украинцам придется отдать больше территорий, чем Россия уже занимает», — заявил он. Трансляцию выступления Столтенберга вел Reuters.

Генсек альянса также анонсировал продолжение странами НАТО военной поддержки Киеву и наращивание их роли в координации поставок оружия. «Эти усилия не делают НАТО стороной конфликта, но они увеличат нашу поддержку Украины в отстаивании ее права на самооборону», — заявил генсек альянса.

Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС
Ранее Путин на встрече с руководством российского МИДа назвал пять условий прекращения огня и начала переговоров с Украиной:

  • Полный вывод украинских войск из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей;

  • Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины;

  • Демилитаризация и денацификация Украины;

  • Фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;

  • Отмена западных санкций против России.

Президент подчеркнул, что в случае принятия Киевом этих предложений от Москвы «незамедлительно» последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. По его словам, сейчас подобные решения уполномочена принимать Верховная рада. Россия со своей стороны гарантирует безопасный отвод украинских войск, добавил Путин.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг эти условия, заявив, что там «нет реальных мирных предложений и нет желания завершить войну», но «есть желание не платить за эту войну и продолжать ее в новых форматах». В ответ на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила Киев в желании лишить украинских граждан «реального шанса на мир».

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Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Пентагон НАТО Владимир Путин Йенс Столтенберг Ллойд Остин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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