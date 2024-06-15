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Военная операция на Украине ,  
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Эр-Рияд после переговоров с Зеленским отправил министра на саммит

Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Швейцарию для участия в мирном саммите
Сюжет
Военная операция на Украине
Фейсал бин Фархан Аль Сауд
Фейсал бин Фархан Аль Сауд (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд прибыл в Швейцарию для участия в мирном саммите по Украине. Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat.

Глава МИДа прибыл в швейцарский город Люцерн.

«Министр обсудит с представителями стран-участниц пути достижения мира. <...> Он также проведет двусторонние встречи на полях саммита», — говорится в сообщении.

12 июня король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провел личные переговоры президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также «усилия, направленные на разрешение кризиса».

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Фото:Hannes P. Albert / dpa / Global Look Press

В начале июня немецкое агентство DPA сообщило, что Эр-Рияд не будет направлять представителей на конференцию по урегулированию украинского кризиса в Швейцарии. По данным источником DPA, такое решение приняли исходя из того, что Россия не примет участие в саммите.

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Бюргеншток

15 июня на швейцарском курорте Бюргеншток начался двухдневный «саммит мира», посвященный Украине. На конференции присутствуют 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств. Цель этой встречи — «прийти к общему пониманию, каким будет путь к справедливому и прочному миру» на Украине, и обозначить шаги к процессу урегулирования.

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Теги
Персоны
Саудовская Аравия Швейцария Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

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