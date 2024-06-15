Прощание с погибшим в Горловке оператором НТВ Кожиным состоится 18 июня

Валерий Кожин (Фото: Валерий Кожин / VK)

Церемония прощания с погибшим при обстреле поселка под Горловкой оператором НТВ Валерием Кожиным состоится 18 июня в телецентре «Останкино». Об этом РБК сообщила пресс-служба телеканала.

Похороны журналиста пройдут в его родном городе Калязине в Тверской области. Церемония будет закрыта для прессы.

Корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин попали под обстрел в поселке Гольмовский под Горловкой 13 июня. Оба получили тяжелые ранения, также в результате атаки пострадал офицер сопровождения.

Через несколько часов после атаки Кожин скончался, оператору было 46 лет. Ивлиев в результате обстрела лишился руки, его эвакуировали в Москву. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов (ст. 105 и ст. 144 Уголовного кодекса). В МИД России считают, что атака на репортеров со стороны Украины была целенаправленной.