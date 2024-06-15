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Военная операция на Украине ,  
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За ночь средства ПВО уничтожили над Ростовской областью три дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор региона Василий Голубев ранее сообщил, что около 4:00 мск близ Каменск-Шахтинского было уничтожено несколько беспилотников, обломки упали на территорию промплощадки. По его словам, никто не пострадал

Над Ростовской областью за ночь средства ПВО уничтожили три беспилотника, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что около 4:00 мск в районе города Каменск-Шахтинский уничтожили несколько беспилотников. Обломки дронов упали на территорию промплощадки, в нежилом строении повреждено остекление, отметил Голубев. Пострадавших не было.

Воронежский губернатор уточнил число сбитых дронов и последствия атаки
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Ростовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников со стороны украинских военных.

В марте над регионом перехватили и уничтожили 41 беспилотник, Голубев сообщил о ранении сотрудника МЧС, который устранял последствия атаки.

В середине мая два дрона атаковали топливную базу в Пролетарском районе, там произошли взрывы. В начале июня пожар из-за атаки дрона возник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

В ночь на 14 июня Ростовская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников — на пути к региону перехватили и уничтожили 70 дронов.

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Теги
Минобороны ПВО Ростовская область беспилотники

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