Воронежский губернатор уточнил число сбитых дронов и последствия атаки
При попытке атаки на Воронежскую область силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников, их обломки повредили неиспользуемый резервуар нефтебазы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«По уточненным данным, 14 июня около 3:00 дежурными силами ПВО в Лискинском районе было обнаружено шесть БПЛА самолетного типа. Они были сбиты», — написал Гусев.
Он уточнил, что в результате падения обломков дронов был незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы.
Пожара не произошло, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет, добавил глава региона.
Около 4:20 Гусев рассказал, что украинские дроны попытались со сверхмалой высоты атаковать нефтебазу в Лискинском районе. Тогда губернатор заявил, что беспилотники «незначительно повредили резервуары с топливом». О других повреждениях и пострадавших он не говорил.
Всего за прошедшую ночь военные сбили 87 украинских беспилотников над шестью российскими регионами, доложило Минобороны.