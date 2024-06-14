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Военная операция на Украине ,  
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Воронежский губернатор уточнил число сбитых дронов и последствия атаки

Гусев сообщил о шести сбитых дронах при попытке атаки на Воронежскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

При попытке атаки на Воронежскую область силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников, их обломки повредили неиспользуемый резервуар нефтебазы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«По уточненным данным, 14 июня около 3:00 дежурными силами ПВО в Лискинском районе было обнаружено шесть БПЛА самолетного типа. Они были сбиты», — написал Гусев.

Он уточнил, что в результате падения обломков дронов был незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы.

Пожара не произошло, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет, добавил глава региона.

Дроны повредили резервуары на воронежской нефтебазе
Политика
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Около 4:20 Гусев рассказал, что украинские дроны попытались со сверхмалой высоты атаковать нефтебазу в Лискинском районе. Тогда губернатор заявил, что беспилотники «незначительно повредили резервуары с топливом». О других повреждениях и пострадавших он не говорил.

Всего за прошедшую ночь военные сбили 87 украинских беспилотников над шестью российскими регионами, доложило Минобороны.

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Теги
Воронежская область Александр Гусев дроны беспилотники нефтебаза

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