Трамп обвинил Байдена в появлении российских военных кораблей на Кубе

Слабость нынешнего лидера США Джо Байдена привела к появлению российских военных кораблей на Кубе, заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на мероприятии в честь своего 78-летия во Флориде. Его слова приводит ТАСС.

«У нас есть российские военные корабли и атомные подводные лодки, окружающие Кубу в 60 милях (95,5 км) от побережья Флориды <...>, и это только потому, что слабость Байдена подвергает нас серьезной опасности», — отметил Трамп.

По словам экс-лидера США, президент России Владимир Путин не уважает Байдена. «Ни один иностранный лидер не испытывает к нему уважения», — подчеркнул Трамп, добавив, что Байден хорош только «в обмане и дезинформации».

12 июня на Кубу прибыла российская корабельная ударная группа с фрегатом «Адмирал Горшков» и атомной подводной лодкой «Казань». Корабли отработали применение ракетного оружия и зашли в порт Гаваны. Отряд будет находиться с официальным визитом на Кубе с 12 по 17 июня.

Тогда Трамп раскритиковал заход российских кораблей, отметив, что американцы не хотят видеть их «прямо у побережья Флориды».

На следующий день, 13 июня, США направили ударную атомную подлодку Helena в залив Гуантанамо на Кубе для стандартного захода в порт. Власти США не увидели угрозы в прибытии российских кораблей, напомнив, что они прежде не раз посещали Западное полушарие, а нынешние учения — вероятно, часть ответа российской стороны на поддержку Украины со стороны США.