Путин пообещал дать работу вернувшемуся из зоны боев экс-мэру Краснодара

Евгений Первышов (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске пообещал сделать предложение о работе бывшему мэру Краснодара Евгению Первышову, который ушел добровольцем в зону военной операции на Украине.

«Как вас зовут? Евгений? У меня будет для вас предложение… Я сейчас просто должен выяснить буду, не хочу публично говорить, да и камера работает, но кое-что выясню. Я не пошутил», — сказал Путин, обращаясь к Первышову (цитата по «РИА Новости»).

В октябре 2022 года краснодарское региональное отделение партии «Единая Россия» сообщило, что Первышов решил отправиться в зону военной операции в рамках частичной мобилизации. На тот момент он уже не занимал пост главы Краснодара (2016–2021). Первышов отмечал, что отслужил в армии и имеет «небольшой боевой опыт». В августе 2023 года он сообщил о возвращении в Краснодар из зоны боевых действий в связи с окончанием контракта. Первышов — действующий депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» (с 2021 года).

Элита в России должна формироваться из участников военной операции, считает Путин. В послании Федеральному собранию в 2023 году глава государства отметил, что офицеры, которые показали себя грамотными и решительными командирами в период боевых действий, будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности.

Такие люди, по мнению президента, должны быть востребованы в гражданских органах власти всех уровней, поскольку они делом доказали преданность стране. Для них открыли новую кадровую программу «Время героев». Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих.