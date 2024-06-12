Матвиенко заявила о назревшем запросе общества на обновление элит

В российском обществе назрел запрос на обновление элиты, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты в статье по случаю Дня России.

По мнению спикера, главное для страны сейчас — это качество государственного и корпоративного управления.

«Считаю, оно высокое. Сложившаяся в нашей стране система принятия и реализации решений — одна из самых эффективных. Но вместе с тем очевидно, что в обществе назрел запрос на обновление тех его слоев, которые принято называть элитой», — написала она.

Общество хочет, чтобы в российской элите было больше молодежи, «перспективной, инициативной, плоть от плоти народа, больше патриотов, готовых посвятить себя служению России», отметила спикер. Также существует запрос на появление механизмов, которые бы обеспечивали пополнение элиты именно такими гражданами, считает она.

Матвиенко напомнила о словах президента России Владимира Путина относительно подобного механизма. В послании Федеральному Собранию в 2023 году глава государства отметил, что офицеры, которые показали себя грамотными и решительными командирами во время военной операции, будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности. Такие люди, по мнению президента, должны быть востребованы в гражданских органах власти всех уровней, поскольку они делом доказали преданность стране. Для них открыли новую кадровую программу «Время героев».

«От человеческих качеств новой элиты России зависит сейчас очень много. Именно социальное, духовно-нравственное обновление управленческой команды, убеждена, — залог рывка нашего Отечества вперед по всем направлениям. Залог возвышения, укрепления России на мировой арене», — заключила Матвиенко.

Средний возраст российского руководства в последние годы продолжает увеличиваться. В 2017 году Reuters писал, что с момента начала третьего президентского срока Путина в 2012-м российские чиновники стали старше в среднем на три года. В новом правительстве, сформированном в 2024 году, средний возраст министра увеличился на два года — с 53 до 55 лет по сравнению с предыдущим.