О чем Владимир Путин сказал в послании. Главное

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Главное из выступления президента в материале РБК

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

«Кинжалы» и «Цирконы»

Первую часть послания президент посвятил отношениям со странами Запада и принятым мерам по защите страны. По специальной военной операции президент высказался кратко, заявив, что ее цели будут выполнены, а российские военные «прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают».

По оценке Владимира Путина, «так называемый Запад с его колониальными повадками» стремится сдержать развитие России, так как «вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно». Добиться этого у стран Запада не получится, заявил он, в том числе из-за новых вооружений, которые уже встали на вооружение и были использованы.

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«В состоянии полной боевой готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы», — сказал Путин. Он сообщил, что на боевом дежурстве находятся (и уже применялся) гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал», гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные комплексы «Пересвет». Также в бою уже был использован ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», а скоро Россия планирует продемонстрировать в районах базирования на боевом дежурстве первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат».

Что это за вооружения Гиперзвуковая ракета «Циркон» разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). В послании 2019 года президент говорил, что ракета из состава комплекса «Циркон» способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более 1 тыс. км. «Кинжал» — это авиационный ракетный комплекс, способный поражать стационарные и надводные объекты (авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты). «Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его скорость в десять раз выше скорости звука, дальность — более 2 тыс. км. Ракета способна преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны, масса боевой части — 500 кг.

Помимо уже поставленных на дежурство новых вооружений, завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», сообщил Путин.

Российский президент вновь заявил, что Россия готова к переговорам с США по стратегической стабильности. Однако, по его словам, вести эти переговоры Москва будет только на основе учета своих интересов. Российскую сторону не устраивает декларируемый Вашингтоном подход, согласно которому, США готовы вести переговоры только по интересующим их вопросам, сказал он. «А где им невыгодно, там и обсуждать нечего. Как они сами говорят, business as usual («дела как обычно»). Там они будут стремиться нанести нам поражение. Но так, безусловно, им не пойдет», — сказал президент.

Новые национальные проекты

В ходе послание Владимир Путин сообщил о запуске пяти новых национальных проектов:

— Национальный проект «Семья» призван повысить уровень рождаемости в стране. В рамках проекта регионам, где уровень рождаемости ниже среднего, до 2030 года будет направлено не менее 75 млрд руб. До 2030 года будет продлена программа семейной ипотеки.

— Цель национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» увеличение к 2030 году средней продолжительности жизни в России с нынешних 73 до 78 лет.

— Национальный проект «Молодежь России», по словам Путина, это «проект о будущем, для будущего нашей страны». В ходе послания Путин рассказал, что в рамках этого нацпроекта будет оказана поддержка учителям и наставникам. Так президент предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в 5 тыс. рублей в месяц для всех советников, директоров по воспитанию в школах и колледжах, также будут увеличены выплаты отдельным категориям классных руководителей.

— Национальный проект «Кадры», о котором также объявил Путин, направлен на укрепление связки всех уровней образования — от школы до вуза.

— Национальный проект «Экономика данных». На его реализацию будет направленно не менее 700 млрд. рублей.

С посланием Владимир Путин выступает в Гостином дворе в центре Москвы. Там же располагается его избирательный штаб. Выступление с посланием Федеральному собранию — конституционная обязанность главы государства (согласно ст. 84 российской Конституции он должен выступать с ним ежегодно). В 2023 году Путин обратился к парламенту 21 февраля, тогда он объявил о приостановке договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), мерах поддержки участников военной операции и призвал бизнесменов «быть со своей родиной». В 2022 году, в год начала специальной военной операции на Украине, Путин с посланием не выступал. Он объяснил это очень большой «динамикой событий», из-за которой «сложновато было зафиксировать» ее результаты.

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