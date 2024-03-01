 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль раскрыл суть программы «Время героев» для бывших военных

Кремль раскрыл суть программы «Время героев» для участников военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Анонсированная президентом государственная программа «Время героев» для участников военной операции на Украине нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, программа стартует уже 1 марта. Она будет реализовываться на базе мастерской управления «Сенеж» Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Военных будут готовить к работе в органах власти и госкомпаниях. Для участия в программе потребуется соответствовать нескольким критериям, в частности:

  • быть гражданином России;
  • иметь высшее образование;
  • иметь опыт управления персоналом;
  • не иметь судимости.

«Сарматы», маткапитал, ЕГЭ и новая элита. Главное из послания Путина
Политика
Владимир Путин

На вопрос о том, каким образом будут принимать заявки на участие в программе, Песков ответил, что до военных намерены доводить информацию о ней. Желающий должен будет заполнить заявку, которая поступит организаторам.

Для военных, которые находятся в зоне боевых действий, откроют специальные центры дистанционной оценки. Таким людям потребуется сначала заполнить анкету и пройти онлайн-тестирование, после чего при необходимости написать эссе или пройти собеседование.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Другие потенциальные участники программы должны будут зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте программы — Времягероев.рф. Песков уточнил, что портал заработает 1 марта в 18:00 мск.

Участники, прошедшие регистрацию, начнут курс онлайн-обучения на платформе РАНХиГС. К тем, кто прошел отбор, прикрепят персональных наставников, которые будут сопровождать их на протяжении обучения. Речь идет о руководителях администрации президента, губернаторах регионов, мэрах и главах ведущих компаний, уточнил пресс-секретарь главы государства.

О создании кадровой программы «Время героев» накануне объявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он пояснил, что «людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию».

По мнению Путина, такие люди, как участники военной операции, «не отступят» и «не предадут», поэтому они должны выходить на ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.

Теги
Персоны
Военная операция на Украине военные Дмитрий Песков переподготовка
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
⁠Путин назвал, кому в будущем можно «доверить Россию»
Политика
Путин назвал элитой тружеников и воинов, а не «набивших карманы» в 90-е
Политика
«Сарматы», маткапитал, ЕГЭ и новая элита. Главное из послания Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 29 фев, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 29 фев, 17:21
ПСБ первым на рынке открыл счет юридическому лицу по биометрии Пресс-релиз, 14:10
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 14:10
Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей над двумя селами Политика, 14:04
Песков в день похорон Навального напомнил о требовании выполнять законы Политика, 14:04
ФСБ начала проверку QIWI Банка Финансы, 13:55
Кризис как трамплин для развития: что будет с российскими ИТ-продуктами РБК и Softline, 13:46
Почему опасно покупать биткоин после сильного роста. Индикаторы рынка Крипто, 13:36
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Захарова призвала СМИ узнать у Бербок о планах атаковать Крымский мост Политика, 13:36
В Киеве заявили, что Россия не передала список пленных со сбитого Ил-76 Политика, 13:30
Альфа-Банк создал ЦФА на базе продуктов управляющей компании Крипто, 13:28
Песков разъяснил суть налоговых инициатив Путина в послании Экономика, 13:21
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 13:18
Карпин назвал дату объявления состава сборной на первые матчи в году Спорт, 13:16
Кремль ответил на данные о переговорах военных ФРГ о Крымском мосте Политика, 13:16