Кремль раскрыл суть программы «Время героев» для бывших военных

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Анонсированная президентом государственная программа «Время героев» для участников военной операции на Украине нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, программа стартует уже 1 марта. Она будет реализовываться на базе мастерской управления «Сенеж» Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Военных будут готовить к работе в органах власти и госкомпаниях. Для участия в программе потребуется соответствовать нескольким критериям, в частности:

быть гражданином России;

иметь высшее образование;

иметь опыт управления персоналом;

не иметь судимости.

На вопрос о том, каким образом будут принимать заявки на участие в программе, Песков ответил, что до военных намерены доводить информацию о ней. Желающий должен будет заполнить заявку, которая поступит организаторам.

Для военных, которые находятся в зоне боевых действий, откроют специальные центры дистанционной оценки. Таким людям потребуется сначала заполнить анкету и пройти онлайн-тестирование, после чего при необходимости написать эссе или пройти собеседование.

Другие потенциальные участники программы должны будут зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте программы — Времягероев.рф. Песков уточнил, что портал заработает 1 марта в 18:00 мск.

Участники, прошедшие регистрацию, начнут курс онлайн-обучения на платформе РАНХиГС. К тем, кто прошел отбор, прикрепят персональных наставников, которые будут сопровождать их на протяжении обучения. Речь идет о руководителях администрации президента, губернаторах регионов, мэрах и главах ведущих компаний, уточнил пресс-секретарь главы государства.

О создании кадровой программы «Время героев» накануне объявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он пояснил, что «людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию».

По мнению Путина, такие люди, как участники военной операции, «не отступят» и «не предадут», поэтому они должны выходить на ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.