Путин назвал необходимой элиту из военных, а не «обнажающихся чудиков»

По словам Путина, «настоящую» элиту должны составлять участники военной операции, а не те, кто «гениталии обнажают, или заднее место показывают». Он ранее отмечал, что у побывавших в зоне боевых действий иные жизненные приоритеты

Президент Владимир Путин заявил, что элита страны должна формироваться из участников военной операции, а не из «чудиков, обнажающих гениталии». Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга, трансляция шла на телеканала «Россия 24».

«Именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, которые там гениталии обнажают, или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики, тоже пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно формировать из этих людей», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что людей, которые рискуют жизнью ради Родины, нужно поддерживать.

Президент не в первый раз отмечает, что «нужно обращать внимание» на тех, кто был в зоне боевых действий. «Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие», — сказал он 16 января.