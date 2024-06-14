Некоторые банки Киргизии возобновили прием переводов из России

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Часть коммерческих банков Киргизии возобновила работу с системами денежных переводов из России, сообщает РСК-банк, который занимает одну из лидирующих позиций на финансовом рынке республики.

Среди них — Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона». Переводы через систему Contact банк прекратил еще в феврале, из-за отзыва лицензии у QIWI Банка.

О возобновлении операций с рублями и системой «Юнистрим» сообщил также Банк Компаньон.

Mbank, также являющийся одним из крупнейших банков страны, накануне связал ограничения с «волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка». В Doscredobank сообщили, что на отправку перевода по системе SWIFT на банковский счет лимитов нет, однако переводы выдадут «только если сумма будет в наличии».

США 12 июня расширили санкции против России: новые ограничения затронули в том числе финансовую инфраструктуру. Попавшая в список Мосбиржа ограничила торги валютными парами с долларом и евро.

В Центробанке уточнили, что сделки с долларами и евро будут проходить на внебиржевом рынке. Юридические и физические лица смогут приобрести или продать валюту через российские банки, заверил регулятор. Кремль сообщил о проработке ответа.