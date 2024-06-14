Небензя: Запад пытается затащить страны Глобального Юга на саммит в Швейцарии

Небензя заявил о попытках затянуть Глобальный Юг на саммит по Украине

Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Западные страны всеми силами пытаются затащить на швейцарский саммит страны Глобального Юга, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Запад всеми доступными средствами старается затащить страны Глобального Юга на антироссийскую сходку», — сказал постпред в интервью «РИА Новости». По его словам, главная цель мероприятия — «предъявить ультиматум» России в виде мирного плана украинского президента Владимира Зеленского.

Термины «Глобальный Север» и «Глобальный Юг» используют для обозначения экономических, социальных и политических различий между развитыми (Север) и развивающимися (Юг) странами. К первому обычно относят государства Европы и Северной Америки, Австралию, Японию, Израиль. Ко второму — Индию, Китай, Бразилию, Мексику, страны Африки и другие.

Саммит пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили власти Швейцарии. Официальный список участников Берн опубликует 14 июня. От участия ранее отказались Китай, Мексика, Саудовская Аравия и др. Намерение участвовать подтвердили 90 стран.

Москва для урегулирования украинского конфликта требует признания «новых территориальных реалий». Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года.