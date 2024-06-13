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Политика ,  
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Глава МИД Белоруссии назвал позицию Армении по Минску недальновидной

Глава МИД Белоруссии Глаз: позиция Армении по Минску является недальновидной
Анатолий Глаз
Анатолий Глаз (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Решение Армении отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага является недальновидной позицией, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. Об этом сообщает агентство БелТА.

Так Глаз прокомментировал отзыв армянского посла из Белоруссии. В ответ Минск также вызвал своего посла из Еревана для консультаций.

По мнению представителя белорусского МИДа, ухудшение отношений Белоруссии и Армении связано с внутриполитической обстановкой в республике.

«Мы все видим... как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. <...> Мы не понимаем — при чем здесь Беларусь?» — заявил Глаз.

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Вид на площадь Республики в Ереване

Отношения двух стран ухудшились после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о конфликте Баку и Еревана по Карабаху. На встрече в мае с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Лукашенко назвал «освободительной войной» операцию в Карабахе.

Позднее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что знает «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны» против его страны, не уточнив, какие государства имеет в виду. В июне Пашинян сообщил о выходе страны из ОДКБ, однако связал будущее Армении в организации с позицией Минска и извинениями от Лукашенко. Премьер страны также отметил, что не будет посещать Белоруссию, пока ее возглавляет Лукашенко.

В белорусском МИДе подчеркнули, что не намерены ухудшать отношения с Арменией. К разрыву связей с Минском Ереван подталкивают «внешние игроки», отметил Глаз.

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Белоруссия Никол Пашинян Армения
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года

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