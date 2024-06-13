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Политика ,  
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В МИД Белоруссии заявили о нежелании ухудшать отношения с Арменией

Анатолий Глаз у здания МИД Белоруссии
Анатолий Глаз у здания МИД Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Белоруссия не намерена ухудшать отношения с Арменией, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. Об этом сообщает агентство БелТА.

Ранее Минск отозвал своего посла в Ереване после того, как Армения вызвала своего посла для консультаций.

«Мы не собираемся эти отношения ухудшать, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Мы никогда не делали ничего во вред нашим друзьям», — заявил пресс-секретарь белорусского МИДа.

По словам Глаза, Армению и Белоруссию связывают дружеские отношения, общая история и торговля. Минск не вмешивается во внутренние дела Еревана, подчеркнул представитель МИДа.

Армения отозвала посла в Белоруссии для консультаций
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Отношения двух стран ухудшились после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о конфликте Баку и Еревана по Карабаху. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в мае Лукашенко назвал «освободительной войной» операцию в Карабахе и рассказал об обсуждении исхода конфликта перед ее началом с азербайджанским лидером.

Позднее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что знает «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны» против его страны, не уточнив, какие государства имеет в виду. В июне Пашинян сообщил о выходе страны из ОДКБ, однако связал будущее Армении в организации с позицией Минска и извинениями от Лукашенко. Премьер страны также отметил, что не будет посещать Белоруссию, пока ее возглавляет Лукашенко.

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Персоны
Армения Белоруссия двусторонние отношения
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года

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