Армения отозвала посла в Белоруссии для консультаций

Размик Хумарян (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Армения вызвала посла в Белоруссии Размика Хумаряна в Ереван для консультаций, передает News.am со ссылкой на пресс-секретаря армянского МИДа Ани Бадалян. Издание не уточнило причины этого решения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни один официальный представитель республики не посетит Белоруссию, пока президентом там является Александр Лукашенко. Поводом стало заявление Лукашенко об участии в подготовке 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Пашинян также потребовал от президента Белоруссии найти «такие слова извинений и объяснений, которые будут приемлемы для народа Армении».

44-дневная война в Карабахе началась в сентябре 2020 года. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в активизации боевых действий. В результате Баку удалось вернуть под свой контроль часть Карабаха, в том числе города Шуша (Шуши) и Гадрут, а также ряд прилегающих к этому региону территорий. По российским данным, в войне погибли порядка 5 тыс. человек.

16 мая Лукашенко назвал «освободительной войной» операцию в Карабахе и рассказал об обсуждении исхода перед ее началом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — заявил белорусский лидер.

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