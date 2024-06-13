В Воронежской области объявили авиационную опасность

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Режим авиационной опасности объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — предупредил глава региона.

Он посоветовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, кладовой.

12 июня 2024 года с разницей в несколько минут объявили опасность атаки дронов в Воронежской и Белгородской областях.

5 июня 2024 года средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлете к Воронежу. Глава региона отметил, что никто не пострадал, разрушений на земле не было.