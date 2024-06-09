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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Воронежской области сообщил об авиационной опасности в регионе

Губернатор Воронежской области Гусев: в регионе объявлена авиационная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Воронеж
Воронеж (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Воронежской области действует режим авиационной опасности, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Находящихся дома граждан просят спрятаться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, рекомендовано зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Утром 9 июня в регионе объявили ракетную опасность.

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Политика
Воронеж

Последний раз авиационная опасность действовала в Воронежской области 7 июня.

В ночь на 5 июня силы ПВО сбили дрон на подлете к Воронежу, пострадавших и разрушений не было, сообщал тогда Гусев.

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Теги
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