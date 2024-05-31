Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Глава региона попросил местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС. «Силы ПВО наготове», — подчеркнул Гусев.
Воронежская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников, в регионе периодически объявляют опасность ударов дронов.
Последний раз Гусев предупреждал о ней ночью 27 мая. Тогда режим опасности атаки беспилотников действовал три с половиной часа.
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