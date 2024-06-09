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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области вслед за Белгородом объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Воронеж
Воронеж (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Глава региона призвал тех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, он посоветовал зайти в ближайшее здание или укрытие.

Ранее ракетную опасность объявили в Белгороде и окрестностях, а также в городе Шебекино.

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Фото:Ольга Соколова / Global Look Press

После начала Россией военной операции воздушную тревогу регулярно объявляют в приграничных с Украиной регионах, в том числе в Воронежской области.

В частности, 7 июня в регионе объявили режим авиационной опасности, а днем ранее жителей предупредили об опасности атаки дронов и привели силы ПВО в готовность.

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Теги
Воронежская область ракетная опасность Александр Гусев
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