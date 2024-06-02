В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал губернатор и призвал следить за дальнейшими оповещениями от властей или МЧС.
После начала российской военной операции на Украине Воронежская область неоднократно подвергалась ударам дронов.
В последний раз опасность атаки беспилотников в регионе объявляли ночью 31 мая. Тогда режим действовал около двух часов.
Гусев после этого сообщил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили украинский дрон на подлете к Воронежу.
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