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У открывшего стрельбу близ монастыря Оптина Пустынь изъяли автомат

МВД: у открывшего стрельбу близ монастыря Оптина Пустынь изъяли автомат
Фото: RosgvardOfficial / Telegram
Фото: RosgvardOfficial / Telegram

У мужчины, задержанного за стрельбу близ монастыря Оптина Пустынь в Калужской области, изъяли автоматическое оружие, сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

«В настоящее время мужчина — 31-летний житель города Сосенский — задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», — написала она в телеграм-канале.

Кадры с изъятым оружием ранее показала Росгвардия, он похож на АК-74 со складным прикладом. По информации ведомства, у задержанного при себе также были боеприпасы.

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О стрельбе близ монастыря областное правительство сообщило накануне вечером. В администрации рассказали, что неизвестный остановил автомобиль на трассе Козельск — Оптина Пустынь и начал стрелять в воздух и землю. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал, что стрельба началась при попытке ограбить машину.

Рикошетом ранило женщину. Позднее МВД уточнило, что ее ранили в ногу по касательной. Стрелявший скрылся в лесу. По словам наместника монастыря епископа Можайского Иосифа (Королева), в самой Оптиной Пустыни «не было ни стрельбы, ни пострадавших».

Утром 13 июня МВД отчиталось о задержании подозреваемого. Им оказался 31-летний житель города Сосенский. Стрелка нашли на берегу реки Жиздры в поселке Механического завода вместе с оружием.

Против мужчины завели уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса (разбой). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Мотивы подозреваемого устанавливают.

Mash сообщил, что фигурант дела в 2013 году уже был в федеральном розыске. По данным канала, его осудили на три года условно по делу о краже.

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Теги
Оптина пустынь Калужская область задержание стрельба

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