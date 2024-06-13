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Общество ,  
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Пострадавшая при стрельбе у Оптиной пустыни получила касательное ранение

МВД: у пострадавшей при стрельбе у Оптиной пустыни касательное ранение ноги

Женщина, пострадавшая при стрельбе в Калужской области рядом с монастырем Оптина пустынь, получила касательное ранение ноги, сообщило региональное управление МВД в телеграм-канале.

По данным ведомства, нападавший сделал несколько выстрелов в сторону двух женщин, однако ранена была лишь одна из них. Ей оказали помощь на месте.

Стрелявший мужчина скрылся в лесу. Сотрудники правоохранительных органов продолжают его разыскивать.

«РИА Новости» назвало причину стрельбы рядом с Оптиной пустынью
Общество

Инцидент произошел вечером 12 июня. В правительстве региона сообщили, что неизвестный остановил машину на трассе Козельск — Оптина пустынь и открыл стрельбу в воздух и землю. По данным властей, пострадавшую женщина ранило рикошетом куском асфальта.

Источник «РИА новости» сообщил, что мужчина совершил нападение с целью ограбления. Как уточнил агентству наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев), в самой Оптиной пустыне «не было ни стрельбы, ни пострадавших». По его словам, раненая женщина — иконописец.

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Теги
Калужская область Оптина пустынь стрельба пострадавшие ранение МВД

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