«РИА Новости» назвало причину стрельбы рядом с Оптиной пустынью

Мужчина, устроивший стрельбу рядом с монастырем Оптина пустынь в Калужской области, пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В региональном правительстве сообщили, что неизвестный остановил машину на трассе Козельск — Оптина пустынь и открыл стрельбу в воздух и землю. «Предварительно, мужчина остановил автомобиль с целью ограбления», — рассказал собеседник агентства.

Рикошетом ранило женщину. Стрелявшего сейчас ищут, он был «в неадекватном состоянии» сообщили власти.

Телеграм-канал Mash пишет, что стрельба произошла рядом с мужским монастырем Оптина пустынь. Как уточнил «РИА Новости» наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев), в самой Оптине пустыне «не было ни стрельбы, ни пострадавших». По его словам, раненая женщина — иконописец.