Полиция задержала открывшего стрельбу возле монастыря Оптина пустынь

Стрелявший оказался 31-летним жителем Сосенского, у него изъяли автоматическое оружие. Стрельба произошла накануне на трассе Козельск — Оптина пустынь. Ранение получила женщина

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе возле монастыря Оптина пустынь в Калужской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Это 31-летний житель города Сосенский, у него изъяли автоматическое оружие.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК (разбой). Мотивы мужчины устанавливаются.

Mash пишет, что в 2013 году подозреваемый уже был в федеральном розыске. Получил три года условно по делу о краже.

Накануне вечером в правительстве региона сообщили, что неизвестный остановил автомобиль на трассе Козельск — Оптина пустынь и начал стрелять в воздух и землю. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал, что стрельба произошла при попытке ограбить машину.

Рикошетом ранило женщину. Позднее МВД уточнило, что она получила касательное ранение ноги. Стрелявший скрылся в лесу. По словам наместника монастыря епископа Можайского Иосифа (Королева), в самой пустыне «не было ни стрельбы, ни пострадавших».