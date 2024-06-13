Росгвардия опубликовала фото задержания стрелка у Оптиной пустыни

Появились кадры с задержанным за стрельбу у монастыря Оптина пустынь

Росгвардия показала кадры с задержанным и оружием. Накануне подозреваемый остановил машину на трассе близ Оптиной пустыни и открыл стрельбу

Росгвардия опубликовала фотографии с мужчиной, устроившим стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области, и его оружием. Кадры размещены в телеграм-канале ведомства.

Стрелка нашли на берегу реки Жиздры в поселке Механического Завода, при себе у него были автомат и боеприпасы. Сотрудники ведомства не применяли оружие при задержании нападавшего, уточнили в Росгвардии.

После задержания стрелявшего передали сотрудникам полиции.

Накануне вечером в правительстве региона сообщили, что неизвестный остановил автомобиль на трассе Козельск — Оптина пустынь и начал стрелять в воздух и землю. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал, что стрельба произошла при попытке ограбить машину.

Рикошетом ранило женщину. Позднее МВД уточнило, что она получила касательное ранение ноги. Стрелявший скрылся в лесу. По словам наместника монастыря епископа Можайского Иосифа (Королева), в самой Оптиной пустыни «не было ни стрельбы, ни пострадавших».

Утром 13 июня МВД отчиталось о задержании подозреваемого. Им оказался 31-летний житель города Сосенский.

Против мужчины завели уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса (разбой). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Мотивы подозреваемого устанавливают.

Mash сообщил, что фигурант дела в 2013 году уже был в федеральном розыске. По данным канала, его осудили на три года условно по делу о краже.