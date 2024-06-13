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Война санкций ,  
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Казахстанская биржа оценила риск санкций из-за Мосбиржи

KASE исключила ограничения из-за доли попавшей под санкции США Московской биржи
Сюжет
Война санкций
Фото: Владимир Третьяков / Fotodom / Shutterstock
Фото: Владимир Третьяков / Fotodom / Shutterstock

Ограничения, которые ввел Вашингтон против Московской биржи, не повлияют на деятельность Казахстанской фондовой биржи (KASE), в которой последняя владеет долей в 13,1%, сообщили в пресс-службе организации.

В KASE уточнили, что, согласно указу Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Минфина, санкции применяются только к юрлицам, 50% и более акций которых прямо или косвенно контролируются организациями из SDN-списка — индивидуально или вместе с другими подсанкционными лицами.

«KASE не относится к таким лицам, и ограничения никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE. В связи с этим Казахстанская фондовая биржа и Клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом», — сказано в сообщении биржи.

В пресс-службе также отметили, что KASE намерена «рассмотреть продолжение деловых отношений» с MOEX с учетом введенных санкций.

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Финансы
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

США расширили санкции против России накануне, 12 июня. Ограничения ввели против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария), который выступает контрагентом во всех валютных сделках на Мосбирже.

В Вашингтоне считают, что меры российских властей по привлечению капитала в отношении Мосбиржи расширяют возможности граждан России и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

Мосбиржа после введения санкций заявила, что с 13 июня будет проводить торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов по всем инструментам, кроме валютных пар с долларом и евро. На фондовом и денежном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) их будут проводить по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. На срочном рынке торги будут идти в обычном режиме.

Центробанк подчеркнул, что приостанавливает проведение биржевых торгов только в долларах и евро, сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

«Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. <...> Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки», — уточнил ЦБ.

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Теги
Московская биржа санкции Казахстан

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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