Посольство назвало ложью данные о вербовке африканцев в обмен на визы

Посольство России в Нигерии в ответ на публикацию Bloomberg о том, что Москва вербует в армию студентов и рабочих из Африки в обмен на продление виз, заявило, что нигерийские студенты не сталкиваются с трудностями при продлении их пребывания для учебы в России.

«Многочисленные ассоциации нигерийских студентов в России не сообщали о проблемах в получении необходимых документов для продления их пребывания в стране», — сказали в дипмиссии.

Там подчеркнули, что подобные утверждения «не только являются ложью, но и наносят вред российско-нигерийскому сотрудничеству в области образования, вводя в заблуждение многочисленных претендентов на получение стипендий или грантов, а также их партнеров, которые могут быть серьезно озабочены подобными фейками».

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, российские власти грозят студентам и мигрантам из стран Африки непродлением виз, если они не согласятся заключить контракт с Минобороны.

В декабре прошлого года МИД Непала заявил, что в боях на Украине погибли шестеро граждан страны, которые вступили в российскую армию, еще один попал в плен. Катманду попросил российскую сторону передать тела погибших и «не вербовать непальцев в армию», а своих граждан — не вступать в состав вооруженных сил каких-либо стран, которые находятся в состоянии военного конфликта. Затем непальская полиция сообщила о задержании подозреваемых в переправке безработных жителей страны в Россию для службы в армии. В январе правительство запретило гражданам ездить на заработки в Россию и на Украину в связи со случаями вербовки.

В июне в Минобороны Шри-Ланки заявили, что в страну вернулись два десятка участников конфликта на Украине, которых «надурили». По словам одного из них, ему обещали работу водителем в России, но вместо этого отправили на линию фронта. Ему удалось дезертировать.

Посольство России подчеркивало: Москва не против набора в армию иностранцев. «Мой президент [Владимир] Путин много раз разъяснял, что [если] какой-либо иностранец захочет добровольно, подчеркиваю — добровольно, вступить в российские вооруженные силы, то нет никаких возражений, потому что посмотрите на [другую] сторону, сколько наемников воюет за Украину, из разных стран», — объяснял посол России Леван Джагарян.