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Непальцам запретили работать в России и на Украине

Непальцам перестали выдавать разрешения на работу в России и на Украине
Непал сообщил о десяти погибших согражданах, служивших в российской армии, и приостановил выдачу разрешений, необходимых для работы в России и на Украине. В Катманду задержали помогавших попасть в Россию для контрактной службы
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Катманду, Непал (Фото: Subash Shrestha / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Правительство Непала запретило гражданам ездить на заработки в Россию и на Украину в связи со случаями вербовки для службы в армии и участия в конфликте между странами, пишет Himalayan Times.

Непальский Департамент занятости указал на имеющиеся сведения о гибели граждан страны во время службы в российской армии и сообщил о расследовании этих случаев. Предполагается, пишет издание, что погибли десять непальцев, еще четверо взяты в плен украинскими военнослужащими.

«Выдача разрешений на работу в России и на Украине приостановлена до принятия дальнейших мер», — сказал директор Департамента иностранной занятости Кабирадж Упрети.

По данным властей Непала, в российской армии служат до 200 непальцев, а около ста считаются пропавшими без вести.

Многие непальцы ежегодно отправляются на работу в другие страны, но для этого им необходимо получить разрешение от правительства. Это позволяет им получать государственную поддержку в случае чрезвычайных ситуаций или компенсацию для их семей в случае смерти. Как пишет Reuters, миллионы непальцев заняты на гражданской работе за рубежом, прежде всего в качестве чернорабочих на промышленных предприятиях и строительных площадках в Южной Корее, Малайзии и на Ближнем Востоке.

Согласно официальным данным, за последние два года более чем 800 непальцам были выданы разрешения на работу в России для занятости в невоенных целях. Данные по Украине на этот момент не разглашаются. Премьер Непала Пушпа Камал Дахал говорил, что непальцы есть «в качестве наемников» как в российской армии, так и в Вооруженных силах Украины.

В прошлом месяце власти Непала попросили Россию отправить тела погибших соотечественников на родину и «не вербовать непальцев в армию», а своих граждан — не вступать в состав вооруженных сил каких-либо стран, которые находятся в состоянии военного конфликта.

Тогда же полиция Непала задержала подозреваемых в переправке непальцев в Россию, после чего с ними заключали контракт. «Речь идет о контрабанде людей <...> представителями организованной преступности», — уточнили в полиции округа Катманду.

Власти Непала обратились к посольству России по вопросу возвращения тел погибших. «Непальским законодательством предусмотрена возможность вступления граждан Непала в армии тех иностранных государств, с которыми у республики имеются соответствующие двусторонние соглашения. Россия к их числу не относится», — отметили в дипмиссии.

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Непальские солдаты (гуркхи) с 1815 года служили в британской и индийской (после обретения независимости в 1947-м) армиях. Аналогичного соглашения с другими странами у Непала нет. Государство на втором месте по числу солдат, предоставляемых Организации ООН по поддержанию мира, страна отказывается посылать военных в миссии вне ООН.

Среди непальской молодежи распространена давняя традиция отправки молодых мужчин в заграничные вооруженные силы, пишет The Diplomat, поток новобранцев следует, к примеру, во Францию или в США. В американской армии среди зарубежных рекрутов Непал занимает седьмое место. Другие причины такой тенденции — безработица в Непале, низкие зарплаты и отсутствие вакансий в непальской армии, указывает издание.

Один из отставных непальских военных сообщил автору The Diplomat, что работал охранником в Дубае, когда узнал о более заманчивых предложениях службы в армии России. Он приехал в Москву в качестве туриста и пришел на призывной пункт. Мужчина рассказал, что «раньше смотрели на знание русского языка, а теперь и английский вполне подойдет».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Непал вербовка Украина контрактная служба
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