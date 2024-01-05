Непальцам запретили работать в России и на Украине

Непальцам перестали выдавать разрешения на работу в России и на Украине

Непал сообщил о десяти погибших согражданах, служивших в российской армии, и приостановил выдачу разрешений, необходимых для работы в России и на Украине. В Катманду задержали помогавших попасть в Россию для контрактной службы

Катманду, Непал (Фото: Subash Shrestha / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Правительство Непала запретило гражданам ездить на заработки в Россию и на Украину в связи со случаями вербовки для службы в армии и участия в конфликте между странами, пишет Himalayan Times.

Непальский Департамент занятости указал на имеющиеся сведения о гибели граждан страны во время службы в российской армии и сообщил о расследовании этих случаев. Предполагается, пишет издание, что погибли десять непальцев, еще четверо взяты в плен украинскими военнослужащими.

«Выдача разрешений на работу в России и на Украине приостановлена до принятия дальнейших мер», — сказал директор Департамента иностранной занятости Кабирадж Упрети.

По данным властей Непала, в российской армии служат до 200 непальцев, а около ста считаются пропавшими без вести. Многие непальцы ежегодно отправляются на работу в другие страны, но для этого им необходимо получить разрешение от правительства. Это позволяет им получать государственную поддержку в случае чрезвычайных ситуаций или компенсацию для их семей в случае смерти. Как пишет Reuters, миллионы непальцев заняты на гражданской работе за рубежом, прежде всего в качестве чернорабочих на промышленных предприятиях и строительных площадках в Южной Корее, Малайзии и на Ближнем Востоке. Согласно официальным данным, за последние два года более чем 800 непальцам были выданы разрешения на работу в России для занятости в невоенных целях. Данные по Украине на этот момент не разглашаются. Премьер Непала Пушпа Камал Дахал говорил, что непальцы есть «в качестве наемников» как в российской армии, так и в Вооруженных силах Украины.

В прошлом месяце власти Непала попросили Россию отправить тела погибших соотечественников на родину и «не вербовать непальцев в армию», а своих граждан — не вступать в состав вооруженных сил каких-либо стран, которые находятся в состоянии военного конфликта.

Тогда же полиция Непала задержала подозреваемых в переправке непальцев в Россию, после чего с ними заключали контракт. «Речь идет о контрабанде людей <...> представителями организованной преступности», — уточнили в полиции округа Катманду.

Власти Непала обратились к посольству России по вопросу возвращения тел погибших. «Непальским законодательством предусмотрена возможность вступления граждан Непала в армии тех иностранных государств, с которыми у республики имеются соответствующие двусторонние соглашения. Россия к их числу не относится», — отметили в дипмиссии.

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