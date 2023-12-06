В Непале задержали подозреваемых в вербовке в российскую армию

С непальских мужчин брали до $9 тыс. за отправку в Россию, сообщила полиция Катманду. Многие непальцы вступают в армии разных стран из-за безработицы и традиций

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Полиция Непала задержала подозреваемых в отправке жителей страны в Россию для службы в армии. По версии следствия, они брали с безработных молодых людей крупные суммы для выдачи туристических виз и переправки в Россию, пишет Reuters со ссылкой на начальника полиции округа Катманду Бхупендра Хатри.

«Мы обсуждаем это дело с государственными юристами и передадим его в суд. <...> Речь идет о контрабанде людей <...> организованной преступностью», — рассказал шеф окружной полиции.

По его данным, непальцы платили до $9 тыс., после чего их в основном через ОАЭ отправляли в Россию. Шеф полиции Катманду уточнил агентству, что задержаны десять человек, однако в полицейском управлении округа сообщили The Himalayan Times о 12 задержанных и назвали их имена.

В боях на Украине погибли шестеро непальцев, еще один попал в плен, сообщил накануне МИД страны. По данным ведомства, они ранее вступили в российскую армию.

Трое непальцев погибли под Авдеевкой, один погиб в Бахмуте (Артемовск), один из непальцев вернулся домой, писала Nepali Times со ссылкой на письмо посольства Непала. По данным издания, российская сторона подтвердила факт гибели шестерых непальцев.

Непал попросил Россию отправить тела погибших на родину и «не вербовать непальцев в армию», а своих граждан — не вступать в состав вооруженных сил каких-либо стран, которые находятся в состоянии военного конфликта.

Непальские солдаты, называемые гуркхами, с 1815 года служили в британской и индийской (после обретения независимости в 1947-м) армиях из-за легенд об их исключительной храбрости. Аналогичного соглашения с другими странами у Непала нет. Сейчас Непал — на втором месте по числу солдат, предоставляемых организации ООН по поддержанию мира, страна отказывается посылать военных в миссии вне ООН. The Diplomat пишет, что среди непальской молодежи распространена давняя традиция отправки молодых мужчин в заграничные вооруженные силы, аналогичный поток новобранцев следует, к примеру, во Францию или в США. В американской армии среди зарубежных рекрутов Непал занимает седьмое место. Другие причины такой тенденции — безработица в Непале, низкие зарплаты и отсутствие вакансий в непальской армии, указывает The Diplomat. Один из отставных непальских военных сообщил автору The Diplomat, что работал охранником в Дубае, когда узнал о более заманчивых предложениях службы в армии России. Он приехал в Москву в качестве туриста и пришел на призывной пункт. Мужчина рассказал, что «раньше смотрели на знание русского языка, а теперь и английский вполне подойдет».

Граждане Непала состоят в армиях как России, так и Украины, рассказывал непальский премьер Пушпа Камал Дахал. По мнению непальского посольства в России, в российской армии «в качестве наемников» — 150–200 человек.