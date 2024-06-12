 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Решетников сообщил о переговорах с шестью странами по отмене виз

Туристы во время сафари на верблюдах в пустыне Катара
Туристы во время сафари на верблюдах в пустыне Катара (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия планирует отменить визы с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии туристического форума «Путешествуй!».

Речь идет о таких странах, как Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия, Мьянма. Соглашения об отмене виз с некоторыми странами планируется подписать до конца 2024 года, отметил Решетников.

В прошлом, 2023 году он объяснил предложение отменить визы с этими странами тем, что тогда будет возможен прирост туристов «премиум-класса».

Какие европейские страны реже выдавали визы россиянам в 2023 году
Политика
Фото:Виталий Невар / РИА Новости

«Параллельно с этим у нас запущен механизм группового въезда с Китаем, Ираном. Сейчас мы плотно работаем с нашими коллегами из Индии, тоже предлагаем и обсуждаем с ними заключение межправсоглашения на эту тему», — подчеркнул министр.

После начала военной операции на Украине Россия лишилась большей части въездного туризма. В связи с этим российские власти начали переговоры об отмене виз с ближневосточными и азиатскими партнерами. В 2023 году вступило в силу заключенное между Россией и Ираном соглашение о безвизовых поездках для туристических групп. В августе того же года Россия и Китай возобновили безвизовый режим для групповых туристических поездок.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Максим Решетников Минэкономразвития визы отмена виз Саудовская Аравия Бахрейн Кувейт Малайзия Мьянма

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Стоимость шенгенской визы для россиян выросла до €90
Общество
Минэк раскрыл, когда запустят безвиз в Китай для групп от трех человек
Общество
Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
ЦБ раскрыл, как будет определять курс доллара и евро без торгов на бирже Финансы, 18:34
Мосбиржа заявила о планах продолжить работу всех секций на фоне санкций Инвестиции, 18:30
Умер легенда НБА Джерри Уэст Спорт, 18:17
Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро⁠ Финансы, 18:08
США ввели санкции против Московской биржи и НКЦ Инвестиции, 17:46
США ввели санкции против Мосбиржи и НКЦ⁠ Политика, 17:32
Фрегат «Адмирал Горшков» и подлодка «Казань» прибыли на Кубу Политика, 17:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Надаль пропустит Уимблдон Спорт, 17:15
Решетников сообщил о переговорах с шестью странами по отмене виз Общество, 17:07
Кудерметова и Самсонова с победы стартовали на турнире WTA в Хертогенбосе Спорт, 16:54
Украина потребовала отстранить россиянку от Игр за пост про смерть отца Спорт, 16:35
На участке фиолетовой линии московского метро приостановили движение Общество, 16:34
Суд назвал имя второго фигуранта дела против директора ЧЭМК Бизнес, 16:23
Пашинян объявил, что Армения выйдет из ОДКБ⁠ Политика, 16:04