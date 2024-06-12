Решетников сообщил о переговорах с шестью странами по отмене виз

Туристы во время сафари на верблюдах в пустыне Катара (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия планирует отменить визы с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии туристического форума «Путешествуй!».

Речь идет о таких странах, как Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия, Мьянма. Соглашения об отмене виз с некоторыми странами планируется подписать до конца 2024 года, отметил Решетников.

В прошлом, 2023 году он объяснил предложение отменить визы с этими странами тем, что тогда будет возможен прирост туристов «премиум-класса».

«Параллельно с этим у нас запущен механизм группового въезда с Китаем, Ираном. Сейчас мы плотно работаем с нашими коллегами из Индии, тоже предлагаем и обсуждаем с ними заключение межправсоглашения на эту тему», — подчеркнул министр.

После начала военной операции на Украине Россия лишилась большей части въездного туризма. В связи с этим российские власти начали переговоры об отмене виз с ближневосточными и азиатскими партнерами. В 2023 году вступило в силу заключенное между Россией и Ираном соглашение о безвизовых поездках для туристических групп. В августе того же года Россия и Китай возобновили безвизовый режим для групповых туристических поездок.