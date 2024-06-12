В Крыму национализировали активы Яценюка и Джамалы

Джамала (Сусана Джамаладинова) (Фото: Александр Гусев / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы (Сусаны Джамаладиновой) и бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом сообщил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

Активами экс-премьера и бенефициара компании «Антей 2012», попавшими под национализацию, стали учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте. В случае с Джамалой собственностью Крыма стало движимое и недвижимое имущество, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, которые были оформлены на ее родственников.

Константинов уточнил, что активы Джамалы и Яценюка попали в список из 110 объектов, подлежащих национализации в Крыму. Речь идет об имуществе на южном берегу Крыма, в Ленинском районе, Феодосии, Керчи, Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе. В их числе — активы семьи экс-народного депутата Украины Лидии Котеляк, компании «Ялтинская киностудия» и холдинговой компании «Киевгорстрой».

Национализация имущества украинских бизнесменов началась в Крыму в 2014 году после вхождения полуострова в состав России. В декабре 2023 года Константинов рассказал, что под национализацию попало свыше 2,6 тыс. активов, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам.

11 июня Константинов сообщил, что в бюджет полуострова от продажи национализированных активов украинских предпринимателей поступило более 2,1 млрд руб. По его словам, в 2023 году власти продали имущества на сумму 1,7 млрд руб., в 2024 году — более 416 млн.