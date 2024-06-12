Путин утвердил соглашение с Китаем о совместной лунной станции

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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В марте 2021 года занимавший тогда пост главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами стран о сотрудничестве для создания МНЛС. Тогда же стороны представили «дорожную карту» строительства совместной лунной базы. В ноябре 2022 года было подписано соответствующее соглашение, которое утвердил Путин.

Ключевыми участниками проекта МНЛС будут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление. Реализовать его планируют в три этапа, которые подразумевают в том числе освоение Луны, расширение функционала модулей лунной станции и содействие международным партнерам при высадке человека на спутник Земли.

В 2023 году к проекту присоединились Венесуэла, ЮАР, Азербайджан, Пакистан, Белоруссия и Египет. В апреле 2024 года заявку на участие подала Турция.