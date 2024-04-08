Турция решила войти в проект России и Китая по созданию лунной станции

В 2023 году к проекту создания лунной станции присоединились Венесуэла, ЮАР, Азербайджан, Пакистан, Белоруссия и Египет. Теперь заявку на участие подала Турция

Фото: NASA / Newsmakers

Турция подала заявку на участие в проекте Международной научной лунной станции, который организовали Россия и Китай. Об этом на конференции сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

«В рамках международной лунной станции планируется участие и других стран, это не только российско-китайская станция или китайско-российская», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Петрукович отметил, что в космических исследованиях заинтересованы многие государства в Азиатском регионе «с приличными бюджетами». В ближайшие годы сотрудничество по проекту «прорисуется не только на бумаге, но и в «железе», уверен он.

В 2023 году к проекту присоединились Венесуэла, ЮАР, Азербайджан, Пакистан, Белоруссия и Египет.

Россия и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания лунной станции в 2021 году, тогда же стороны представили «дорожную карту» строительства совместной лунной базы. Предполагается, что оно завершится в 2035–2040 годах.

В прошлом ноябре российская правкомиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию соглашения с Китаем. Ключевыми участниками проекта будут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление. Реализовать его планируют в три этапа, которые подразумевают в том числе освоение Луны, расширение функционала модулей лунной станции и содействие международным партнерам при высадке человека на спутник Земли.

В 2020 году многостороннее соглашение, направленное на сотрудничество в области исследования космоса, инициировали США. Оно получило название Artemis Accords. По состоянию на февраль 2024-го соглашение включает уже 36 участников. Это в том числе Франция, Германия, Канада, Великобритания, Япония, ОАЭ, Индия, Южная Корея и другие.