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Военная операция на Украине ,  
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Медведев опубликовал анимированную карту с Украиной в составе России

Медведев поздравил сограждан с Днем России анимированной картой с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале поздравил сограждан с Днем России и опубликовал видео с картой страны, в состав которой входит Украина.

На видео показана карта России, границы которой постепенно заполняют цвета российского флага. Триколор начинает окрашивать территорию с Курил на востоке и постепенно доходит до западных границ.

Цвета российского флага на опубликованной Медведевым карте также закрашивают территорию современной Украины, в том числе западные области. «С Днем России!» — написал Медведев в посте с видео.

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Политика

В январе зампред Совбеза высказал мнение, что существует «стопроцентная вероятность» нового конфликта с Украиной из-за ее существования на «исторических российских территориях». «Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой «стране», — заявил он.

Медведев назвал «смертельно опасным» для украинцев существование самой страны. По его мнению, в итоге большинство населения выберут жизнь «в большом общем государстве».

Одно из требований властей Украины для переговоров и урегулирования — вывод войск и возврат к границам 1991 года. Власти России это условие отвергли. В Москве заявляют, что готовы к переговорам, но с учетом территориальных реалий.

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Дмитрий Медведев Украина День России
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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