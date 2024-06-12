Медведев опубликовал анимированную карту с Украиной в составе России

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале поздравил сограждан с Днем России и опубликовал видео с картой страны, в состав которой входит Украина.

На видео показана карта России, границы которой постепенно заполняют цвета российского флага. Триколор начинает окрашивать территорию с Курил на востоке и постепенно доходит до западных границ.

Цвета российского флага на опубликованной Медведевым карте также закрашивают территорию современной Украины, в том числе западные области. «С Днем России!» — написал Медведев в посте с видео.

В январе зампред Совбеза высказал мнение, что существует «стопроцентная вероятность» нового конфликта с Украиной из-за ее существования на «исторических российских территориях». «Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой «стране», — заявил он.

Медведев назвал «смертельно опасным» для украинцев существование самой страны. По его мнению, в итоге большинство населения выберут жизнь «в большом общем государстве».

Одно из требований властей Украины для переговоров и урегулирования — вывод войск и возврат к границам 1991 года. Власти России это условие отвергли. В Москве заявляют, что готовы к переговорам, но с учетом территориальных реалий.