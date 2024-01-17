Медведев предложил Украине выбор между вечной войной и общим государством

Существует «стопроцентная вероятность» нового конфликта с Украиной из-за ее существования на «исторических российских территориях», считает Дмитрий Медведев. В Давосе тем временем обсуждают возможность мирного решения конфликта

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Новый конфликт с Украиной неизбежен в связи с наличием «самостоятельного государства на исторических российских территориях, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий. Поздно. Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой «стране». А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, «стопроцентная вероятность» нового конфликта будет существовать и после подписания документов западными странами о гарантиях безопасности для Украины, и после ее вступления в состав НАТО или Евросоюз. «Это может произойти и через десять, и через 50 лет», — уточнил он.

В связи с чем Медведев назвал «смертельно опасным» для украинцев существование самой страны, не только под руководством действующей власти. Зампред Совбеза считает, что большинство населения Украины в конечном счете выберет жизнь, а не «вечную войну и неизбежную гибель», несмотря на стремление вступить в Евросоюз и НАТО.

«Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти», — отметил он, добавив, что чем быстрее украинцы это осознают, тем будет лучше.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призывал ужесточить санкции против России. Как пишет The New York Times , в этот раз он не высказывал прямых просьб о поставках наступательных вооружений. По данным газеты, участники встречи в Давосе в частных беседах настаивают на дипломатическом прекращении конфликта, но при этом выражают поддержку Украины и обеспокоенность снижением внешней помощи. Зеленский также выступает против заморозки конфликта. По его мнению, такой сценарий принесет пользу только России.

В Кремле ранее назвали предпочтительным дипломатический путь решения конфликта, но указали нежелание Киева и западных стран учитывать соображения безопасности России, поэтому Москва продолжает военную операцию. Российская сторона также неоднократно осуждала западные поставки вооружений Украине, отмечая, что это приведет к затягиванию конфликта.

Президент России Владимир Путин предупредил о «невосполнимом ударе по украинской государственности» в случае продолжения политики действующей власти страны. При этом он подчеркнул, что на «украинскую самостийность» никто никогда не покушался. Путин также добавил, что «жителям Украины закомпостировали мозги».