Медведев назвал Шольца «протухшей колбасой» и призвал его покаяться
Канцлер Германии Олаф Шольц после заявлений о том, что Украина не позволит «поставить себя на колени», должен встать на колени перед украинцами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
Шольц ранее призвал президента Владимира Путина признать, что Украина сильна и что ей нужен справедливый мир. По мнению Медведева, канцлер в этой ситуации нес «откровенную пургу» или «рамсы попутал». Зампред считает, что Украина сейчас — «доминион», которым управляют страны НАТО и США и которые ее содержат. Медведев задался вопросом, в чем сила Украины.
«В безумной фонтанирующей коррупции? В тотальном расхищении кликой [президента] Зеленского западной помощи? В умирающем народе, половина которого живет в России и в Европе?» — пишет он.
Медведев посоветовал канцлеру «встать на колени и покаяться перед украинцами»:
«За вранье про неизбежную «перемогу».
За то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев.
За возрождение нацизма в форме бандеровщины.
За неописуемую бездарность управления.
За историческую утрату доверия к СДПГ, от которой Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах».
Вилли Брандт — лидер Социал-демократической партии Германии с 1964 по 1987 год, канцлер ФРГ в 1969-1974 годах. В 1071 году получил Нобелевскую премию мира в 1971 году за усилия по достижению примирения между Западной Германией и странами-союзницами СССР.
Гельмут Шмидт — соратник Брандта, один из руководителей СДПГ, канцлер ФРГ в 1974-1982 годах. Вел переговоры с СССР по вопросам безопасности, в том числе ядерному разоружению, встречался с генсеком Леонидом Брежневым.
В своем тексте Медведев назвал Шольца «протухшей ливерной колбасой» (в 2022-м на тот момент посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера «обиженной ливерной колбасой» из-за отказа приехать в Киев, позднее он признал, что его слова были неуместны), «колбасником», «говнюком» и «ничтожеством».
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