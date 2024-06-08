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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал Шольца «протухшей колбасой» и призвал его покаяться

Медведев назвал Шольца протухшей ливерной колбасой и призвал его покаяться
Сюжет
Военная операция на Украине
Медведев после слов Шольц о силе Украины и о том, что она не встанет на колени, призвал его покаяться за вранье, бездарность управления и возрождение нацизма. Он назвал канцлера «протухшей ливерной колбасой» и «говнюком»
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц после заявлений о том, что Украина не позволит «поставить себя на колени», должен встать на колени перед украинцами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Шольц ранее призвал президента Владимира Путина признать, что Украина сильна и что ей нужен справедливый мир. По мнению Медведева, канцлер в этой ситуации нес «откровенную пургу» или «рамсы попутал». Зампред считает, что Украина сейчас — «доминион», которым управляют страны НАТО и США и которые ее содержат. Медведев задался вопросом, в чем сила Украины.

«В безумной фонтанирующей коррупции? В тотальном расхищении кликой [президента] Зеленского западной помощи? В умирающем народе, половина которого живет в России и в Европе?» — пишет он.

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Медведев посоветовал канцлеру «встать на колени и покаяться перед украинцами»:

«За вранье про неизбежную «перемогу».
За то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев.
За возрождение нацизма в форме бандеровщины.
За неописуемую бездарность управления.
За историческую утрату доверия к СДПГ, от которой Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах».

Вилли Брандт — лидер Социал-демократической партии Германии с 1964 по 1987 год, канцлер ФРГ в 1969-1974 годах. В 1071 году получил Нобелевскую премию мира в 1971 году за усилия по достижению примирения между Западной Германией и странами-союзницами СССР.

Гельмут Шмидт — соратник Брандта, один из руководителей СДПГ, канцлер ФРГ в 1974-1982 годах. Вел переговоры с СССР по вопросам безопасности, в том числе ядерному разоружению, встречался с генсеком Леонидом Брежневым.

В своем тексте Медведев назвал Шольца «протухшей ливерной колбасой» (в 2022-м на тот момент посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера «обиженной ливерной колбасой» из-за отказа приехать в Киев, позднее он признал, что его слова были неуместны), «колбасником», «говнюком» и «ничтожеством».

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Дмитрий Медведев Олаф Шольц
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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