Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров, как Бандеру

Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Украинцев, которые могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле», нужно ликвидировать при удобном случае, такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его мнению, даже при получении доказательств, что за терактом в «Крокусе» стояли украинские формирования или власти Украины, в частности президент Владимир Зеленский или начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, их не будут судить.

«Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делало МГБ [Министерство госбезопасности] СССР после войны. А лидеров — ликвидировать при удобном случае. Как Коновальца и Бандеру», — предложил Медведев.

Евгений Коновалец — деятель украинского националистического движения 1920–1938 годов, один из создателей и руководитель «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской и запрещена). Убит в Нидерландах сотрудником НКВД Павлом Судоплатовым. Степан Бандера — лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине, член ОУН. Убит в Мюнхене агентом КГБ СССР Богданом Сташинским.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных мужчин ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу по людям и устроили поджог. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали свыше 550.

На следующий день после теракта ФСБ отчиталась о задержании в Брянской области четверых непосредственных участников нападения, все они оказались гражданами Таджикистана. Глава спецслужбы Александр Бортников заявил, что первичные данные от задержанных по делу подтверждают «украинский след». Власти Украины, в частности Зеленский, неоднократно заявляли о своей непричастности.