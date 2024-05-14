Кадровые назначения в российской власти в цифрах и фактах

Через неделю после инаугурации Владимира Путина в России завершилось формирование нового состава правительства и администрации президента. Каждый пятый министр в правительстве новый, четверо работают на своих постах более 10 лет

Как изменился состав правительства

Госдума во вторник, 14 мая, утвердила министров нового правительства России, за исключением министров силового блока — консультации по ним шли в Совете Федерации и тоже завершились во вторник. Вечером указы о назначении главы МИДа и силовых министров подписал президент Владимир Путин.

Правительство во второй раз подряд возглавил Михаил Мишустин, впервые он был назначен в январе 2020 года. Вице-премьеров осталось прежнее количество — десять, включая одного первого вице-премьера, а министров стало на одного человека больше. В первом правительстве Мишустина Денис Мантуров был вице-премьером и одновременно главой Министерства промышленности и торговли. В новом правительстве Мантуров стал первым вице-премьером, а Минпромторг возглавил Антон Алиханов, переведенный на эту должность с поста губернатора Калининградской области.

Всего в правительстве пять новичков — состав кабмина обновился почти на 16%. Четверо были до назначения губернаторами, а новый министр сельского хозяйства Оксана Лут возглавила ведомство, в котором до этого была первым заместителем министра Дмитрия Патрушева. Патрушев перешел на пост вице-премьера.

Трое из четверых губернаторов, перешедших на работу в правительство, уже имели опыт работы на федеральном уровне. Так, министром транспорта стал губернатор Курской области Роман Старовойт, шесть лет руководивший Росавтодором. Алиханов работал в Минюсте и Минпромторге. Новый министр спорта, экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, заседал в двух созывах Госдумы — он избирался от ЛДПР.

У назначенного министром энергетики губернатора Кузбасса Сергея Цивилева опыта работы в федеральном правительстве нет — он управлял Кузбассом с 2018 года, а до этого возглавлял одну из ведущих компаний угольной отрасли «Колмар».

Старожилы и новички правительства

В нынешнем составе правительства пять министров работают на одном и том же посту более десяти лет. Рекордсмен — Сергей Лавров, во главе МИДа он уже 20 лет (с 2004 года). До рекорда Анатолия Громыко на посту главы министерства ему еще восемь лет.

Министр финансов Антон Силуанов продолжит работать на должности, которую впервые занял в 2011 году, а Владимир Колокольцев продолжит руководить МВД, на этом посту он с 2012 года.

Еще один рекордсмен по работе в кабинете министров — Юрий Трутнев. На нынешней должности заместителя председателя правительства — полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе он с 2013 года, а впервые стал министром в один год с Лавровым — возглавил Министерство природных ресурсов в 2004 году. С Лавровым они входили семь кабинетов министров.

Глава МИДа и самый возрастной член нового правительства — ему 74 года, самый молодой — 37-летний Антон Алиханов. В целом средний возраст министра увеличился на два года — с 53 до 55 лет.

Гендерный баланс в кабмине не изменился — доля женщин составляет 9%, их трое (министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут и вице-премьер Татьяна Голикова). По данным ООН на 2023 год, всего в правительствах стран мира (за исключением монархий) 22,8% женщин, в 13 странах женщины составляют более половины членов кабинета министров.

Четверть членов правительства родились в Москве, половина получила в столице образование, половина министров имеют ученую степень, а четверть — доктора наук.

Как изменился состав администрации президента

Руководителем администрации президента остался Антон Вайно, находящийся на этой должности с 2016 года. У него по-прежнему два первых заместителя — Алексей Громов и Сергей Кириенко. Общее число заместителей увеличилось на одного человека (с шести до семи) за счет перехода Максима Орешкина с позиции помощника президента по экономическим вопросам. На новой должности Орешкин будет заниматься вопросами экономики и транспорта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он тоже сохранил свою занимаемую с 2012 года должность заместителя руководителя администрации и пресс-секретаря.

У Путина в новом составе администрации три новых помощника. Алексей Дюмин вернулся в Москву с поста губернатора Тульской области на должность помощника президента. Он будет курировать оборонно-промышленный комплекс, спорт и работу Госсовета, сказал Песков.

Помощники и советники Полномочия и служебные возможности помощников президента шире, чем у советников. Помощники работают с управлениями президента и другими подразделениями администрации, а также могут их возглавлять, они представляют предложения по поступившим президенту проектам федеральных законов и указов, участвуют в подготовке мероприятий с участием главы государства. Советники готовят для президента аналитические, справочные, информационные материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к их ведению, исполняют отдельные поручения президента.

Николай Патрушев, уволенный президентом с поста секретаря Совета безопасности 12 мая, также стал помощником президента. Он будет заниматься вопросами кораблестроения. «Это будет одной из основных сфер его кураторства. Будут и другие, возможно», — сказал Песков. У Патрушева профильное для новой работы образование — в 1974 году он окончил Ленинградский кораблестроительный институт (сейчас это Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, неофициально — Корабелка).

Третьим новым помощником президента стал бывший премьер Чечни Руслан Эдельгериев, до этого он был советником главы государства. Эдельгериев продолжит заниматься вопросами экологии и климата. Обратный путь — из помощников в советники — проделал бывший министр транспорта Игорь Левитин. Он также стал специальным представителем президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта.

Новую сферу получил помощник Владимир Мединский, курировавший историческую политику. Теперь, как сообщил Песков, он будет заниматься и вопросами культуры. В администрации бывший министр культуры будет взаимодействовать с новым советником по культуре — на место Владимира Толстого, работавшего с 2012 года, назначена глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Комитет она возглавила в 2018 году и стала соавтором около 50 инициатив, среди которых предложение об изъятии книг иноагентов и экстремистов из библиотек России.

Помимо Толстого не была переутверждена советником Александра Левицкая, она работала с 2013 года и возглавляла комиссию по делам инвалидов и совет по госполитике в сфере защиты семьи и детей.