Минфин Украины отказал в средствах на укрепления Сумской и Черниговской областям

Украинский Минфин отказал Сумской и Черниговской областям, которые граничат с Россией, в финансировании строительства фортификационных сооружений, в частности, средствах на установку противотанковых пирамид. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза в видеоролике на своем Youtube-канале.

Экс-депутат показал два письма от ведомства, в которых затронута тема выделения средств на строительство укреплений в двух регионах.

«Министерство финансов Украины не согласовывает передачу межбюджетного трансфера из бюджета Броварской городской территориальной общины Киевской области в бюджет Белопольской городской территориальной общины Сумской области на оплату услуг экскаватора и грузового транспорта по погрузке, разгрузке, перевозке и установке бетонных тетраэдров (противотанковых пирамид)», — говорится в одном из них.

В то же время ведомство согласилось перевести часть средств из бюджета Киева в бюджет Черниговской городской территориальной общины. Однако трансфер возможен «лишь в части выделения средств для восстановления инфраструктуры», подчеркнули в Минфине.

Мэр сумского города Белополье Юрий Зарко сообщил об отказе ведомства выделять средства на установку «зубов дракона» на территории области. Это заграждения пирамидального вида из бетона или железобетона, которые также называют противотанковыми на́долбами. Их используют как часть фортификационных сооружений, чтобы помешать передвижению техники. По данным «Страны», речь идет об 1 млн грн ($24,6 тыс.).

Минобороны России в последние месяцы отчиталось о взятии более чем десятка населенных пунктов на территории Харьковской области. The New York Times связала провал обороны со «скудностью» линии укреплений.

В начале июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии российскими войсками села Рыжевка в приграничном Белопольском районе Сумской области. Президент Украины Владимир Зеленский потерю села не признал.